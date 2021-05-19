Відомий інсайдер назвав можливу дату бою Усик – Джошуа

Бій володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і важковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) може відбутися в серпні.
Цей бій планують влаштувати в серпні, якщо британець не поб'ється за звання абсолютного чемпіона світу зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.
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Як зазначив інсайдер Майк Коппінджер, на бій Джошуа – Усик є дві дати – 21 і 28 серпня. Бій відбудеться якщо Тайсон Ф'юрі і Деонтей Уайлдер не домовляться про відступні, WBO, швидше за все, призначить бій Джошуа – Усик.
Усик скористається рішенням проти Ф'юрі?
- Тайсон Ф'юрі 16 травня оголосив про бій з Ентоні Джошуа 14 серпня у Саудівській Аравії. Його промоутер Боб Арум також підтвердив, що деталі практично узгоджені.
- Боксери мають заробити приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та на заваді поєдинку Джошуа – Ф'юрі несподівано став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.
- Повідомляється, що для поєдинку Ф'юрі – Уайлдер навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.
- Таким чином, Ф'юрі доведеться відкласти бій з Джошуа. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.