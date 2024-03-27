Солідні призові: скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024

Збірна України з футболу вчетверте поспіль зіграє у фінальній частині Євро-2024. Команда Сергія Реброва переграла Боснію і Герцеговину та Ісландію у рамках плей-оф відбору.

21 березня у валідольній грі "синьо-жовті" здолали на виїзді боснійців 1:2, а вже 26 березня з ідентичним переможним рахунком обіграли у польському Вроцлаві ісландців. Ця серія перемог вивела збірну України на Євро-2024.

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Можуть заробити ще більше грошей

Вже у червні підопічні Сергія Реброва гарантовано зіграють щонайменше три поєдинки групового раунду Євро-2024 – проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Україна буде однією із фавориток свого квартету.

Окрім цього успіху збірна України непогано збагатилась у фінансовому плані. За вихід на Євро-2024 кожна збірна отримає по 9,25 мільйона євро.

Призовий фонд Євро-2024 від УЄФА

Виплата за участь на чемпіонаті Європи у Німеччині – 9,25 мільйона євро;

Бонус за поєдинок складає 1 мільйон євро за перемогу та 500 тисяч євро за нічию;

Прохід до 1/8 фіналу Євро-2024 – 1,5 мільйона євро;

Кваліфікація до чвертьфіналу змагань – 2,5 мільйона євро;

Кваліфікація до 1/2 фіналу Євро-2024 – 4 мільйони євро;

Віцечемпіон отримає доплату у розмірі 5 мільйонів євро;

Чемпіон Європи-2024 отримає додаткову виплату у розмірі 8 мільйонів євро.

Відзначимо, що максимальна сума, яку може отримати збірна, яка стане чемпіоном Європи, якщо вона виграє всі три групові поєдинки, складатиме 28,25 мільйона євро.

Загальний фонд УЄФА Євро-2024 складає 331 мільйон євро.

Додамо, що вже стартував продаж квитків на матчі збірної України на Євро-2024. Як придбати перепустки дізнайтесь – за посиланням.