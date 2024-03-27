Збірна України змогла успішно пройти кваліфікацію на Євро-2024. У груповій стадії підопічні Реброва пропустили вперед Англію та Італію, але вдало скористались місцем у плей-оф, пише 24 канал.

До теми Німеччино, чекай нас: Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 – переможні відео

Шлях на Євро

У півфіналі "синьо-жовті" здолали Боснію і Герцеговину 2:1, а у фіналі з аналогічним рахунком перемогли Ісландію. Таким чином, Україна вже вчетверте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи. Найкращим був минулий турнір, де команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

Зараз наша команда потрапила до групи Е, де суперниками стануть Бельгія, Румунія та Словаччина. Перші дві збірні виграли свої відбіркові групи, тоді як словаки фінішували другими позаду Португалії.

Довідка. В 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири збірні з шести, які посядуть у своїх квартетах треті місця.

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Попри те, що Україна останньою доєдналась до групи, саме команда Реброва є одною з фавориток групи. Букмекери віддають нашій команді друге місце у квартеті, позаду Бельгії.

На вихід "синьо-жовтих" у плей-оф виставлений коефіцієнт 1,40, тоді як на бельгійців – лише 1.04. У свою чергу на прохід Румунії можна поставити за 1,65, а Словаччини – за 1,85. А ось шансів виграти групу у України не так багато:

Бельгія – 1,38

Україна – 5,00

Румунія – 9,00

Словаччина – 10,00

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Головні фаворити Євро-2024

А ось на перемогу України на Євро виставлений коефіцієнт аж 33,00, що робить нашу команду одинадцятою в рейтингу фаворитів чемпіонату Європи. Головними ж претендентами на титул є французи та англійці:

Франція – 4,50

Англія – 4,50

Німеччина – 7,00

Іспанія – 8,00

Португалія – 9,00

Нідерланди – 17,00

Італія – 17,00

Бельгія – 17,00

Хорватія – 30,00

Данія – 30,00

Україна – 33,00

Туреччина – 60,00

Сербія – 67,00

Швейцарія – 67,00

Австрія – 70,00

Угорщина – 81,00

Шотландія – 81,00

Польща – 100,00

Чехія – 101,00

Румунія – 101,00

Словаччина – 201,00

Словенія – 201,00

Албанія – 251,00

Грузія – 300,00

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