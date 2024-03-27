Збірна України з футболу змогла вчетверте поспіль кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Команда Сергія Реброва переграла у фіналі плей-оф Ісландію та стала учасником Євро-2024.

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Як купити квитки на Євро-2024

Сам турнір пройде з 14 червня по 14 липня цього року в Німеччині. Тим часом, сьогодні, 27 березня, для українських фанатів відкрився продаж квитків на матчі чемпіонату Європи.

Їх можна придбати на офіційному сайті УЄФА. Вболівальник має зареєструватися на платформі, а також обрати Україну як свою команду. Після цього портал перекине всіх охочих у живу чергу.

Продаж буде активним до 8 квітня включно. Самі квитки будуть надіслані у мобільний додаток УЄФА, де будуть доступні весь час. Там їх треба буде активувати не пізніше ніж за три години до звітного матчу, заповнивши дані вболівальника.

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Ціни на квитки

На ігри групової стадії квитки коштуватимуть від 30 до 200 євро залежно від категорії місця. Тобто згідно із курсом валют – від 1300 до 8500 гривень. На фінал Євро можна буде потрапити всього за 95 євро.

Нагадаємо, що Україна потрапила в групу Е, де нашими суперниками стануть Бельгія, Румунія та Словаччина. Календар матчів команди Сергія Реброва на груповій стадії виглядає так: