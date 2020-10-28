Хабіб вперше став лідером UFC – бійці шоковані таким рейтингом
Російський боєць Хабіб Нурмагомедов очолив рейтинг найкращих бійців UFC. Росіянин вперше за всю кар'єру підійнявся на найвище місце у списку.
Російський боєць, який 24 жовтня здобув свою останню перемогу у професійній кар'єрі, опублікував світлину у своєму Instagram-акаунті на якій можна побачити оновлений рейтинг pound-for-pound (незалежно від вагової категорії). Лідером цього рейтингу став саме Хабіб.
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Хабіб – лідер рейтингу UFC
Боєць з Росії попросив лігу поставити його на перше місце. Таке прохання росіянина вщент розкритикували інші зірки змішаних єдиноборств.
Американські бійці Джон Джонс та Тоні Фергюсон були одні з перших, хто зреагував на таке фото у соцмережах Хабіба.
Це нісенітниця номер один. Конор Макгрегор – єдиний відомий суперник, з яким він бився. І це підняло чувака до звання найвеличнішого в історії. Сміх та й годі,
– написав Джонс у Twitter.
Його підтримав Фергюсон: "Хлопець розуміється", – відповів Тоні.
Не дивно, чому Джонс так різко прокоментував таку ситуацію Саме Джона обігнав Хабіб у цьому рейтингу.
Сам росіянин під світлиною написав, що це була робота всього його життя. Лише велика праця, надія та терпіння допомогли йому прийти до успіху.
Згадав він і про свого батька та водночас тренера, який нещодавно помер від коронавірусу.
"Звичайно, це також постійний контроль і поради батька, який вклав у мене дуже багато часу та праці", – підсумував Хабіб.
- Для Хабіба цей захист проти Гейджі став третім, а перемога останньою у кар'єрі російського бійця. Відразу після звитяги Хабіб заявив, що завершує професійну кар'єру. Після бою переможець розплакався, віддаючи данину пам'яті своєму батькові Абдулманапу Нурмагомедову. За його словами, він пообіцяв матері, що цей бій буде останнім. Вона не хотіла, щоб Хабіб проводив бої без батька.
- Нурмагомедов встановив рекорд в 29 перемог, не зазнавши жодної поразки.