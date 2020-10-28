Російський боєць Хабіб Нурмагомедов очолив рейтинг найкращих бійців UFC. Росіянин вперше за всю кар'єру підійнявся на найвище місце у списку.

Російський боєць, який 24 жовтня здобув свою останню перемогу у професійній кар'єрі, опублікував світлину у своєму Instagram-акаунті на якій можна побачити оновлений рейтинг pound-for-pound (незалежно від вагової категорії). Лідером цього рейтингу став саме Хабіб.

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Хабіб – лідер рейтингу UFC

Боєць з Росії попросив лігу поставити його на перше місце. Таке прохання росіянина вщент розкритикували інші зірки змішаних єдиноборств.

Американські бійці Джон Джонс та Тоні Фергюсон були одні з перших, хто зреагував на таке фото у соцмережах Хабіба.

Це нісенітниця номер один. Конор Макгрегор – єдиний відомий суперник, з яким він бився. І це підняло чувака до звання найвеличнішого в історії. Сміх та й годі,

– написав Джонс у Twitter.

Його підтримав Фергюсон: "Хлопець розуміється", – відповів Тоні.

Unanimous decision over last minute replacement Al Iaquinta to become champion‍♂️ Conor McGregor is the only opponent he’s ever had that the general public actually knew. Catapulted my man to becoming the best ever, this is hilarious — BONY (@JonnyBones) October 27, 2020

Не дивно, чому Джонс так різко прокоментував таку ситуацію Саме Джона обігнав Хабіб у цьому рейтингу.

Сам росіянин під світлиною написав, що це була робота всього його життя. Лише велика праця, надія та терпіння допомогли йому прийти до успіху.

Згадав він і про свого батька та водночас тренера, який нещодавно помер від коронавірусу.

"Звичайно, це також постійний контроль і поради батька, який вклав у мене дуже багато часу та праці", – підсумував Хабіб.