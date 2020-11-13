Хабіб повернеться за 30 перемогою: менеджер натякнув на відновлення кар'єри бійця
Чемпіон UFC у легкій вазі і найкращий боєць промоушена Хабіб Нурмагомедов може повернутися, щоб провести ще один бій.
На це дуже явно натякнув менеджер дагестанського спортсмена Алі Абдель-Азіз, пише 24 канал.
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У його твітері з'явилася дуже промовистий запис: "30-0". Для Нурмагомедова це не просто цифра – це мрія його померлого батька і тренера Абдулманапа Магомедовича.
Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри в UFC
В ОАЕ відбувся турнір ММА UFC254. У головному поєдинку чемпіон промоушена в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гейджі.
Росіянин переміг задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді. Хабіб переміг у всіх 29 боях в ММА (13 – в UFC).
Після перемоги чемпіон оголосив про завершення кар'єри.
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