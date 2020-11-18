Президент UFC Дейна Уайт натякнув на повернення в октагон російського бійця Хабіба Нурмагомедова. Такий розвиток подій не дозволить Конору МакГрегору та Дастіну Пуар'є провести титульний бій.

Після перемоги над Гейджі Хабіб заявив, що цей бій став останнім у його кар'єрі. Але президент UFC Дейна Уайт впевнений у тому, що росіянин повернеться в октагон, щоб провести ще один поєдинок та довести свою переможну статистику до унікальних 30 звитяг. Відео з пресконференції виклав ютуб-канал "TheMacLife".

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Глава UFC заявив, що бій між Конором МакГрегором та Дастіном Пуар'є не буде титульним через те, що боєць з Росії ще вийде на канвас. Дейна прокоментував те, що Хабіб здавав тест на допінг.

"Я говорив вам, що гадаю, що Хабіб захоче довести свою статистику до 30-0. Навіщо йому здавати тест на допінг, якщо він не збирається повертатись? Він ще нічого не підтвердив, але я думаю, що він це зробить. Я не тисну на його рішення. Ми просто говорили про це. Зараз йому потрібно відпочити, побути з сім'єю. Бій МакГрегор – Пуар'є не буде титульним. Хабіб хоче битись. Я вірю в це", – сказав Уайт.

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Конор повинен побитись за Пуар'є вже 21 січня наступного року. Бійці вийдуть в октагон на Бійцівському острові в ОАЕ.

Раніше спортсмени вже виходили один проти одного на один канвас. Тоді у 2014 році перемогу нокаутом здобув ірландець.

Цей бій має відбуватись за особливими умовами. Саме таку пропозицію висунув Конор. Бій має мати благодійний характер та відбуватись без жодних зобов'язань з UFC. Але це стане неабиякою проблемою через те, що обидва бійці мають підписані контракти з UFC. Тому для проведення цього бою їм таки доведеться чекати відповіді від організації.

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24 жовтня Хабіб востаннє вийшов в октагон. Його суперником став Джастін Гейджі, який не встояв та вже у другому періоді програв росіянину. Хабібу вдалось зробити трикутник, коли він ногами захопив голову суперника. Гейджі намагався вирватися з пастки, але зробити цього не вдалося. У підсумку американець здався, а суддя віддав перемогу технічним нокаутом бійцю з Росії.

Після бою Нурмагомедов заявив, що завершує з професійним спортом. Хабіб розплакався після поєдинку, віддаючи данину пам'яті своєму батькові Абдулманапу Нурмагомедову, який помер 3 липня від коронавірусу.

Ще перед поєдинком мама попросила Хабіба, щоб цей бій був останнім для нього. Вона не хотіла бачити бої сина в октагоні без батька. Своє слово Нурмагомедов дотримав.