Відмовив колишнім: Руні не увійде у новий тренерський штаб МЮ

Манчестер Юнайтед вирішив скинути з тренерського крісла Ральфа Рангніка. З нового сезону "червоними дияволами" керуватиме Ерік тен Гаг.

Не захотів асистувати

Наразі Ерік тен Гаг працює на чолі нідерландського Аякса, але вже визначається з новим тренерським штабом у складі Манчестер Юнайтед. Міг у його команду спеціалістів увійти легенда МЮ Вейн Руні.

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Але англієць відмовився від такої пропозиції. Вейн розглядає лише варіант із посадою головного тренера, але аж ніяк не асистента наставника.

Наразі Руні очолює англійський Дербі Каунті, який є аутсайдером Чемпіоншипу – 23-тє місце серед 24-х клубів.

Руні очолює Дербі Каунті з 2020 року. Спершу англієць працював із приставкою "в.о.", а з січня 2021-го став головним тренером.

"Червоні дияволи" під керівництвом Рангніка йде 6-м в АПЛ, маючи у своєму активі 54 очки.

Футбольна кар'єра Руні у МЮ