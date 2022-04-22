Не захотів асистувати
Наразі Ерік тен Гаг працює на чолі нідерландського Аякса, але вже визначається з новим тренерським штабом у складі Манчестер Юнайтед. Міг у його команду спеціалістів увійти легенда МЮ Вейн Руні.
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Але англієць відмовився від такої пропозиції. Вейн розглядає лише варіант із посадою головного тренера, але аж ніяк не асистента наставника.
Наразі Руні очолює англійський Дербі Каунті, який є аутсайдером Чемпіоншипу – 23-тє місце серед 24-х клубів.
"Червоні дияволи" під керівництвом Рангніка йде 6-м в АПЛ, маючи у своєму активі 54 очки.
Футбольна кар'єра Руні у МЮ
- У серпні 2014 року Вейн підписав контракт із Манчестер Юнайтед, перейшовши з Евертона.
- Грав за МЮ до 2017-го та повернувся до Евертона.
- Був одним із найкращих форвардів "червоних дияволів".