Не захотел ассистировать

В настоящее время Эрик тен Гаг работает во главе нидерландского Аякса, но уже определяется новым тренерским штабом в составе Манчестер Юнайтед. Мог в его команду специалистов войти легенда МЮ Уэйн Руни.

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Но англичанин отказался от такого предложения. Уэйн рассматривает только вариант с должностью главного тренера, но отнюдь не ассистента наставника.

Руни возглавляет английский Дерби Каунти, который является аутсайдером Чемпионшипа – 23-е место среди 24-х клубов.

"Красные дьяволы" под руководством Рангника идет 6-м в АПЛ, имея в своем активе 54 очка.

Футбольная карьера Руни в МЮ

  • В августе 2014 года Уэйн подписал контракт с Манчестер Юнайтед, перейдя из Эвертона.
  • Играл за МЮ до 2017-го и вернулся в Эвертон.
  • Был одним из лучших форвардов "красных дьяволов".