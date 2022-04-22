Не захотел ассистировать
В настоящее время Эрик тен Гаг работает во главе нидерландского Аякса, но уже определяется новым тренерским штабом в составе Манчестер Юнайтед. Мог в его команду специалистов войти легенда МЮ Уэйн Руни.
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Но англичанин отказался от такого предложения. Уэйн рассматривает только вариант с должностью главного тренера, но отнюдь не ассистента наставника.
Руни возглавляет английский Дерби Каунти, который является аутсайдером Чемпионшипа – 23-е место среди 24-х клубов.
"Красные дьяволы" под руководством Рангника идет 6-м в АПЛ, имея в своем активе 54 очка.
Футбольная карьера Руни в МЮ
- В августе 2014 года Уэйн подписал контракт с Манчестер Юнайтед, перейдя из Эвертона.
- Играл за МЮ до 2017-го и вернулся в Эвертон.
- Был одним из лучших форвардов "красных дьяволов".