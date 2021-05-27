Відкрито продаж квитків на контрольний матч Україна – Північна Ірландія: де придбати

Збірна України 3 червня зіграє контрольний спаринг проти Північної Ірландії. Матч розпочнеться о 21:00 на стадіоні "Дніпро-Арена".

Українська асоціація футболу отримала дозвіл від МОЗ України на проведення матчу Україна – Північна Ірландія з глядачами на трибунах. Дніпряни та приїжджі зможуть побачити улюблену національну команду на власні очі.

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Як придбати квитки

Продаж квитків на матч відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Продажі квитків у касах стадіону не передбачається. Така ж практика була використана на попередньому поєдинку збірної України проти Бахрейну, який відбувся у Харкові. Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на руки.

Щоб купити пропуск на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання і використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію і номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження і місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної людини окремо). Вболівальник купує квиток в певний сектор, на конкретний ряд і місце. Ціна квитків стартує від 100 до 500 гривень.