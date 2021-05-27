Украинская ассоциация футбола получила разрешение от Минздрава Украины на проведение матча Украина – Северная Ирландия со зрителями на трибунах. Днепряне и приезжие смогут увидеть любимую национальную команду собственными глазами.

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Как приобрести билеты

Продажа билетов на матч происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится. Такая же практика была использована на предыдущем поединке сборной Украины против Бахрейна, который состоялся в Харькове. Один человек может приобрести не более четырех билетов в одни руки.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно). Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место. Цена билетов стартует от 100 до 500 гривен.