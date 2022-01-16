Відкинув убік палиці та почав розмахувати кулаками: Усик поділився відео з Буковелю

16 січня 2022 , 20:14
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Джерело:

інстграм Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочивати в Буковелі. Він встигає не тільки кататися на лижах, а ще й боксувати.

Усик активно проводить час в Буковелі

У своєму інстаграмі Усик поширив відео, де він у лижному екіпіруванні жваво махає кулаками проти невидимого суперника.

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Люблю боксувати. У будь-якому місці, будь-коли,
– підписав ролик боксер.

Відео "бою"

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Автор: Дарина Жданович