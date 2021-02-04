Відкинула результат: легкоатлетка Магучіх про переможний стрибок, який побив рекорди

Одна з найкращих легкоатлеток світу з України Ярослава Магучіх прокоментувала свій яскравий виступ у словенській Банська-Бистриці. Дівчина зізнається, що це все в минулому та готується до ще більших висот.

Джерело: XSPORT

Ярослава Магучіх 2 лютого провела феноменальний старт у новому 2021 році. 19-річна українська легкоатлетка не лише випередила свою землячку Юлія Левченко у боротьбі за "золото", а й побила декілька рекордів.

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Скромна думка найкращої легкоатлетки світу

Дівчина поділила враженнями від змагань. Ярослава не думала, що такий результат їх вдасться підкорити: "Кілька перших секунд дивилася, що планка стоїть на місці. Спершу була радість і щастя, зараз думаю – треба працювати далі, стрибати ще вище, відкинути цей результат та тренуватися далі".

Українка зізналась, що вже засумувала за підтримкою вболівальників на трибунах, які додавали б додаткової сили легкоатлеткам. Вона вже хоче почути живі оплески фанатів, а не віртуальні через інтернет.

Після 2,03 думали, яку планку поставити – 2,05 або 2,06. 2,05 – був рекордом змагань, який поставила Бланка Влашич, тому хотілося вже побити його. Самій хочеться стрибати ще вище на чемпіонаті України. Але головний старт сезону – чемпіонат Європи в Польщі,

– підсумувала Магучіх.

Як Магучіх побила рекорди: коротко

До висоти 1.96 Магучіх боролась за золоту нагороду з іншою українкою Юлією Левченко, з якою минулого року йшла нога у ногу на змаганнях. Це сталось і в новому році. Але от планка на 1.96 стала останньою висотою Левченко на цих змаганнях.

Магучіх з першої спроби взяла як 1.99 метри, так і 2.01 метри. Левченко після невдалої спроби на 1.99 метри перенесла висоту на 2.01 метри, але її не взяла. На цьому Ярославу було вже не зупинити. Дівчина взяла не лише висоту 2.03, а згодом – і 2.06 метри.

Такий результат дозволив легкоатлетці встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні. Також результат Магучіх став рекордом і для України. Це третій результат за всю історію жіночих стрибків у висоту.

Ця перемога стала третьою поспіль у новому 2021 році для Магучіх. Спершу вона в Києві з висотою 2.02 повторила рекорд України у приміщенні. А вже за декілька днів їй не було рівних у Італії – 2 метри.



Досягнення Ярослави Магучіх / Інфографіка Спорт 24