Юні гравці не витримали: Порту заколотив третій м'яч Шахтарю та відірвався від "кротів" – відео

Махед Таремі подвоїв перевагу свого колективу. "Гірникам" все ж не вдалося витримати тиску від португальців.

Махеді Таремі на 29-ій хвилині забив третій гол "драконів" у матчі з "кротами". В знаки знову далась помилка гравця українського клубу, пише 24 Канал.

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Порту все ж дотиснув донецький колектив та зроби перевагу над Шахтарем більш комфортно. Після помилки Данила Сікана, завдяки якій "дракони" вийшли вперед у грі з "гірниками", схожу погрішність допустив й інший молодий гравець Став Лемкін. Та от ізраїльський гравець зафейлив позиційно, а не технічно, оскільки дуже високо викинувся у Галену, що звільнило для того вільну зону, коли він обіграв "гірника". Гравець Порту, у свою чергу, віддав прострільну передачу у карний майдаччик суперника, де її замкнув Таремі, у Дмитра Різника не було шансів, 1:3.

Відео голу Порту: