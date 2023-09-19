Махеди Тареми на 29-й минуте забил третий гол "драконов" в матче с "кротами". В знаки снова далась ошибка игрока украинского клуба, пишет 24 Канал.

Достойно внимания "Горняки" в игре: Шахтер быстро оправился и сравнял счет в матче ЛЧ из Порту - видео гола

Юность дала о себе знать

Порту все же дожал донецкий коллектив и предпочел Шахтеру более комфортно. После ошибки Даниила Сикана, благодаря которой "драконы" вышли вперед в игре с "горняками", похожую погрешность допустил и другой молодой игрок Став Лемкин. Но вот израильский игрок зафейлил позиционно, а не технически, поскольку очень высоко выбросился в Галену, что освободило для того свободную зону, когда он обыграл "горняка". Игрок Порту, в свою очередь, отдал прострельную передачу в штрафную соперника, где ее замкнул Тареми, у Дмитрия Ризныка не было шансов, 1:3.

Видео гола Порту: