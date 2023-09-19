Венесуельський форвард на 13-ій хвилині матчу відповів "драконам" на пропущений гол. Команди справді видають поєдинок, котрий відповідає рівню Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.

Варте уваги Негативний початок Ліги чемпіонів: Шахтар пропустив від Порту на старті – відео голу

Феєричний старт

Після забитого мʼяча Порту продовжив чинити тиск на захисників Шахтаря, що і подарувало нагоду Ярославу Ракіцькому довгою передачею відрізати половину португальської команди. Олександр Зубков, у свою чергу, отримав вільний простір, де вирішив протягнути мʼяч до штрафного майданчика суперника та, здавалося, недоречно віддав на Коноплю. Та от Юхим таки зміг приборкати передачу та навісив точно на голову Кевіну Келсі. Молодий венесуелець пробив у протихід голкіперу "драконів" та побіг святкувати взяття воріт у обіймах партнерів, 1:1.

Гол Шахтаря: