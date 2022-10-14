Дніпро-1 у першому матчі з Вадуцом зіграв внічию 2:2. Українська команда була близька до того, що і в другому матчі теж буде зафіксована нічия – на гол Ямаша господарі поля відповіли влучним ударом Растодера ще у першому таймі.

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Та коли йшла перша компенсована хвилина до основного часу, Дніпро-1 таки зумів забити гол, який і приніс перемогу. Після навісу Танчика Довбик вистрибнув вище всіх та головою відправив м'яч у ворота суперника.

Голкіпер Бюхель був близький до того, щоб відбити цей м'яч, але лише зачепив його, і той під штангу залетів за лінію воріт.

Дніпро-1 перемагає та закріплюється на другій сходинці в групі Ліги конференцій. Команда значно збільшила свої шанси вийти в плей-офф.

Відео голу Довбика у ворота Вадуца