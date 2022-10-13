Вадуц – Дніпро-1 1:2

Голи: Растодер, 30 – Амаш, 25, Довбик, 90+1.

Підопічні Олександра Кучера провели четвертий поєдинок в цьогорічній Лізі конференцій. Дніпряни відправились на виїзд до Вадуца з наміром взяти реванш, пише 24 канал.

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Тиждень тому українці не змогли обіграти гостей з Ліхтенштейна у номінально домашньому матчі (2:2). Гостьовий поєдинок також виявився непростим для Дніпра-1.

Команда Олександра Кучера відкрила рахунок в середині першого тайму. Після штрафного і виносу м'яча Амаш наніс дальній постріл. Снаряд закрутився і дезорієнтував воротаря, залетівши по центру.

Відео голу Амаша:

Втім у подальшому ігрова перевага була на боці Вадуца. Вже за п'ять хвилин підопічні Манджаратті зрівняли рахунок. Після прострілу з флангу захисники Дніпра-1 дозволили м'ячу долетіти до Растодера, який поцілив у дальній кут Валефа.

Як забивав Растодер:

Після перерви Вадуц також виглядав гостріше, а кіпер дніпрян кілька разів врятував свою команду. Українці ж розраховували на контратаки, а Кучер намагався освіжити атаку замінами.

Проте явних моментів для виривання перемоги у Дніпра-1 не було. Виглядало так, наче українці зробили ставку на утримання нічиї. Але удача посміхнулась команді Кучера.

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На першій компенсованій хвилині Дніпро-1 організував яскраву контратаку. Танчик прорвався по флангу і точно навісив на Довбика. Артем завис у повітрі та завдав точного удару головою.

Переможний гол Довбика:

Перемога дозволила дніпрянам наблизитись до АЗ. Голандці сенсаційно програли Аполлону і не змогли де-юре забезпечити собі вихід в плей-офф. Дніпро-1 залишився другим і відстає від алкмаарців на два бали. Аполлон і Вадуц теж зберігають шанси на прохід далі.

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