Дніпро-1 проводить свій четвертий матч в Лізі Конференцій. Команда Олександра Кучера відправилась в гості до Вадуца, з яким тиждень тому втратив очки, пише 24 канал.

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Українці відкрили рахунок в середині першого тайму завдяки дальному пострілу Амаша. Втім, всього 5 хвилин знадобилось господарям, щоб відновити паритет.

Після прострілу від Фера м'яч долетів до Растодера на іншому боці карного майданчика. Елмін залишив Адамюка не при справах і точно пробив у дальній кут воріт Валефа.

Відео голу Растодера:

Нагадаємо, що тиждень тому Дніпро-1 так само першим забив Вадуцу, але вже до перерви пропустив від ліхтенштейнців. У підсумку команди зіграли внічию (2:2).