Днепр-1 в первом матче с Вадуцем сыграл вничью 2:2. Украинская команда была близка к тому, что и во втором матче тоже будет зафиксирована ничья – на гол Ямаша хозяева поля ответили точным ударом Растодера еще в первом тайме.

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Но когда шла первая компенсированная минута до основного времени, Днепр-1 сумел забить гол, который и принес победу. После навеса Танчика Довбик выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота соперника.

Голкипер Бюхель был близок к тому, чтобы отбить этот мяч, но только задел его, и тот под штангу залетел за линию ворот.

Днепр-1 побеждает и закрепляется на втором месте в группе Лиги конференций. Команда значительно увеличила шансы выйти в плей-офф.

Видео гола Довбика в ворота Вадуца