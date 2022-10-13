На 25-й хвилині Дніпро-1 заробив право на штрафний з лівого флангу поблизу штрафного майданчика. Зі стандарту навішував Балулі. Але господарі поля зуміли винести м'яч з власного штрафного майданчика.

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Однак м'яч одразу підхопив Ямаш, і вирішив пробити в дотик по воротах.

Сам удар виявився не настільки сильним, але доволі точним. І дещо підступним. М'яч пролетів повз усі гравців, і змінив траєкторію перед голкіпером. Тож воротар вже не встиг його відбити, і той повз нього залетів у ворота.

Відео голу Ямаша

Для Ямаша це вже другий гол за Дніпро-1. Перший він забив у дебютному ж матчі за команду у ворота Вереса.

Правда вже на 30-й хвилині рахунок на табло був вже 1:1. Растодер скористався помилкою суперників та пробив по воротах Дніпро-1.