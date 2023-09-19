Жахлива помилка Сікана: Порту вдруге відзначається у ворота Шахтаря у Лізі чемпіонів – відео

Галено швиденько оформив дубль у поєдинку із донецьким Шахтарем. Команди жадають тільки перемоги.

Галено вивів вперед португальський колектив на 15-ій хвилині матчу. Не обійшлося і без фейлу гравця "гірників", пише 24 Канал.

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Як на шаховій дошці

Португальський та український колективи демонструють феєричний поєдинок. На 13-ій хвилині зустрічі "кротам" вдалося вирівняти ваги матчу, та от уже на 15-ій – Порту знову вийшов вперед. В знаки далася жахлива помилка Данила Сікана. Молодий форвард прекрасно відпрацював в захисті, проте після того віддав неточну поперечну передачу. ЇЇ перехопив автор першого голу "драконі", який завдяки своїй активній дії вийшов на побачення із Дмитром Різником та без проблем його обіграв, 1:2.

Відео голу Порту: