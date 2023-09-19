Галено вывел вперед португальский коллектив на 15-й минуте матча. Не обошлось и без фейла игрока "горняков", пишет 24 Канал.

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Португальский и украинский коллектив демонстрируют феерический поединок. На 13-й минуте встречи "кротам" удалось выровнять вес матча, но вот уже на 15-й – Порту снова вышел вперед. В знаки далась ужасная ошибка Даниила Сикана. Молодой форвард прекрасно отработал в защите, однако после этого отдал неточную поперечную передачу. Ее перехватил автор первого гола "дракони", который благодаря своему активному действию вышел на свидание с Дмитрием Ризныком и без проблем его обыграл, 1:2.

Видео гола Порту: