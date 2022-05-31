Зінченко: Будемо сподіватися, що це наш стадіон

Один із лідерів української збірної закликав уболівальників прийти та підтримати команду у важливому поєдинку. Насамперед Олександр Зінченко звернувся до тих, хто зараз перебуває у Глазго та має можливість прийти на стадіон.

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Однак і без цього футболіст Манчестер Сіті відчуватиме підтримку усіх українців, які спостерігатимуть за поєдинком біля своїх екранів на відстані.

Також Зінченко відзначив рівень уболівальників суперника, які вміють створили шалену атмосферу на трибунах. Олександр чекає на матчі побачити аншлаг.

Будемо сподіватися, що це наш стадіон, але, хочу відзначити, що ми дуже хотіли б, щоб наші вболівальники прийшли на гру і підтримали нас. Розуміємо, що не у всіх є можливість відвідати цю гру. Відчуватимемо усіх уболівальників, які дивляться матч. На стадіоні буде дуже гаряче, адже шотландці вміють уболівати, роблять це дуже добре. Тому я впевнений, що стадіон буде заповнений,

– розповів Зінченко.

30 травня збірна прибула у Глазго. Вже 1 червня підопічні Олександра Петракова зіграють проти Шотландії. Якщо українцям вдасться перемогти, то вже у фінальній битві за білет у Катар "синьо-жовті" зустрінуться з Уельсом (5 червня).

Цікаво! Перед матчем уболівальники збірної Шотландії висловлять солідарність українському народу. Фанати разом із нашими заспівають гімн України. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні поєдинку Зінченко оголосив про відкриття благодійного фонду, який допомагатиме українцям, які постраждали від війни проти Росії.

Ще один лідер команди Андрій Ярмоленко пообіцяв, що хлопці зроблять усе, щоб принести країні позитивні емоції.

Як збірна підготувалась до матчу