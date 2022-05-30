Ярмоленко: Шотландці грають у доволі-таки атлетичний футбол

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чого він очікує від матчу плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії. Футболіст наголосив, що національна команда готова до важливого поєдинку.

Читайте також Дали стусана: як у збірній привітали Миколенка з днем народження – кумедне відео

Шотландці грають у доволі-таки атлетичний футбол. Фізично дуже міцні, витривалі, але це футбол. У футбол потрібно грати головою, потрібно думати на полі. Тому у нас є всі шанси. Ми нікого не боїмося, ми їх поважаємо, але потрібно думати про свою гру. Думати про те, як скористатися їхніми слабкими сторонами, щоб перемогти та пройти далі,

– сказав Андрій.

Схоже, що у Ярмоленка запитали щодо шотландського захисника Ендрю Робертсона, який виступає за Ліверпуль. Українець наголосив, що футбол – це командна гра, тому тут головне єдність збірної на полі, а не поодинокі зірки.

"Робертсон? Футбол – це командна гра, у нього не грають зірки. Ті, чия команда буде максимально зібраною та більш підготовленою – переможуть. Звісно, Робертсон гарний гравець, дуже кваліфікований. Але нам потрібно думати, щоб перемогти. Нехай я погано зіграю, але моя команда переможе. Тоді я буду задоволений", – зазначив українець.

"Легкою ця зустріч точно не буде"

До слова. Матч Україна – Шотландія відбудеться у шотландському Глазго. Саме тут національна команда обіграла збірну Швеції на Євро-2020.

Проте Андрій не вірить у те, що цей стадіон буде фартовим. Він зосереджений на самій грі.

"Фартовий стадіон? Якщо чесно, я в це не вірю. Ми будемо грати проти іншого суперника. Буде повний стадіон, знаю, що буде багато українців на матчі, але ще більше – шотландців. Звичайно, грати такі матчі непросто, але ми професіонали. Вже багато разів доводилося грати на чужому полі. Потрібно просто грати у футбол і використовувати свої шанси, терпіти. Легкою ця зустріч точно не буде. Маємо бути командою на полі і тоді у нас все вийде. Ніхто шотландців не боїться, у нас хороші гравці. Я впевнений, індивідуально ми нічим не гірші за них", – наголосив півзахисник "синьо-жовтих".

Як можна не віддавати всього себе, коли ти граєш за національну збірну, коли на тебе дивиться вся країна. Тим більше у цій ситуації, коли йде війна, коли наші люди потребують хоч якихось позитивних емоцій. Ми зробимо все, віддамо всі сили, щоб подарувати ці емоції українцям,

– додав Ярмоленко.

Зверніть увагу! 1 червня на національну команду очікує важливий поєдинок. Українці зіграють у відбірковому матчі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Переможець цього поєдинку зустрінеться проти збірної Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.