Фінал чотирьох: відбулось жеребкування півфінальних пар Ліги націй

У штаб-квартиті УЄФА у Ньйоні відбулось жеребкування півфінальних пар Ліги націй. Новий переможець турніру стане відомий уже влітку.

До фіналу чотирьох пробились збірні Хорватії, Іспанії, Італії та Нідерландів. Господарем фінальних поєдинків Ліги націй було обрано "помаранчеву" збірну.

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Пари півфіналу Ліги націй

Іспанія – Італія

Нідерланди – Хорватія

Іспанці та італійці зіграють свій поєдинок 14-го червня у Роттерадмі, а хорвати з нідерландцями 15-го червня у Енсхеде. Матч за третє місце та фінал Ліги Націй відбудуться у один день – 18-го червня у Енсхеде та Роттердамі відповідно. Також на Лігу націй найближчим часом уже чекають певні зміни.

Колишні тріумфатори Ліги націй