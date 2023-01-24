Збірна України зустрінеться зі не грізною збірною Угорщини у півфіналі Євро. Іншу ж пару формуватимуть збірні Португалії та Іспанії, як вважаються фаворитами турніру.

Варте уваги Не за прикладом ФІФА: УЄФА не збільшуватиме кількість учасників на Євро та реформує відбір до ЧС

"Фінал чотирьох" відбудеться у Дебрецені, Угорщині, на "Фенікс Арені". Півфінали пройдуть 17 березня, а фіналі та матч на третє місце – 19 березня.

Збірна України пробилась у фінальну стадію Євро, зайнявши перше місце у відбірковому груповому етапі, який проходив у польському Познані. "Синьо-жовті" тріумфували у квартеті, який формували разом зі збірними Нідерландів, Хорватії та Польщі. Українки спочатку здолали нідерландок з рахунком 5:2, згодом хорваток – 5:1, а закінчили відбір нічиєю з полячками – 1:1.

Виступи збірної України на Євро

Жіноча команда "синьо-жовтих" двічі брала участь у фінальній частині Євро.