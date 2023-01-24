Фернанду Сантуш офіційно став головним тренером збірної Польщі. Термін співпраці португальця з польською командою поки що невідомий.
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Фернанду Сантуш проведе свій перший офіційний матч на чолі збірної Польщі вже 24 березня гостьовим поєдинком проти збірної Чехії у рамках відбору до Євро-2024. "Червоні-білі" та чехи формують кваліфікаційний квітет разом зі збірними Молдови, Албанії та Фарерських островів. Отож, відбірковий цикл не має стати проблемою у новому етапі кар'єри португальця.
Досягнення Сантуша, як тренера
- Фернанду у своїй клубній тренерській кар'єрі балансував між чемпіонатом Португалії та Греції. Зокрема, Сантуш очолював Ешторіл Прая, Ештрела, Порту, Спортінг, Бенфіка (всі з Португалії), АЕК, Панатінаікос, ПАОК (усі з Греції). За всі роки проведені у клубах Сантуш зміг здобути тільки два титули: чемпіон Португалії разом з Порту та володар кубка Греції разом з АЕКом.
- У тренерській кар'єрі національних збірних Сантуш також оригінальним не був. Фахівець очолював збірну Греції та Португалії. З рідною збірною Сантуш уже вигравав Євро-2016 та став першим в історії переможцем Ліги Націй.
- На ЧС-2022 збірна Португалії під керівництвом Сантуша дійшла до чвертьфіналу турніру, після чого фахівець покинув команду. На його місце прийшов Роберто Мартінес.