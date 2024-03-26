"Спорт єднає націю": тренер ісландців поділився очікуваннями від гри зі збірною України

У вівторок, 26 березня, стануть відомі 3 останні учасники Євро-2024. В одному з матчів за право зіграти на континентальній першості змагатимуться Україна та Ісландія.

Поєдинок відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Tarczynski Arena". Майбутні суперники будуть зустрічатися між собою вп'яте в історії, наразі між командами зберігається повний паритет.

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Тренер ісландців прокоментував майбутнє протистояння

Напередодні відбулася передматчева пресконференція за участі головних тренерів збірних. Своїми очікуваннями від гри поділився наставник ісландців Оге Гарейде:

Всі ми розуміємо, що Україна – дуже сильна команда з дуже гарними, індивідуально сильними футболістами. Вони можуть грати у захисний футбол дуже якісно, що вони показали в матчі проти Італії. Так само вони грають у гарний атакувальний футбол, дуже швидко рухаються між лініями та дуже швидко просувають м'яч між лініями.

Але всі ви розумієте, що якщо команда сконцентрована на атакувальному футболі, вони дещо втрачають концентрацію в захисті. Відповідно, ми теж маємо дуже багато якісних атакувальних футболістів, які можуть скористатися шансами, які нам випадуть. Тож, власне, ми будемо концентруватися на своїй грі".

Також головний тренер збірної Ісландії прокоментував вплив війни в Україні на емоційний стан гравців "синьо-жовтих". Він вважає, що це є додатковим мотиваційним фактором для українських футболістів, але не є перевагою.

Наразі ми всі – футболісти, і вони концентруються, так само як і будь-хто, на футболі, на грі. Але, звичайно, всі ми розуміємо, що переживає Україна. І що футбол насправді як гра, як спорт – єднає націю. Збірна України вже не раз показала, наскільки важливо для України перемагати на футбольному полі. Але я не вважаю, що це може бути перевагою в матчі,

– сказав Гарейде.

. Раніше головний тренер збірної Ісландії розповідав, що його донька приймала біженців з України у своєму домі.

Нагадаємо, що стартовий свисток матчу Україна – Ісландія пролунає о 21:45 (за Києвом). На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція гри.