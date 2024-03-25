Наставник ісландської збірної не розуміє, як у 21-му столітті ворожа країна може розпочати таку повномасштабну війну проти мирного населення України. Оге Гарейде співчуває українцям, які щодня страждають від російської агресії.

Оце так Ісландія втратила ключового гравця перед фінальною битвою з Україною за вихід на Євро-2024

Суперник України допомагав українцям

Норвезький наставник пригадав, як його донька у своєму власному будинку приймала українців, які покинули рідні домівки через ворожі обстріли та поїхали рятуватись за кордон.

Щодо війни в Україні, то мені шкода українців, які проходять через страждання. Моя донька у своєму домі приймала біженців з України, і мені шкода, що їм довелося залишити свою країну через атаку іншої держави. Жахливо, що таке відбувається у сучасному суспільстві,

– розповів коуч збірної Ісландії.

Чимало людей із європейської футбольної спільноти допомагали українському народу та продовжують це робити. До прикладу, колишній футболіст київського Динамо із Іспанії Фран Соль теж приймав біженців із України у себе в домі, а футбольні клуби допомагали не лише фінансово, а й гуманітарно.

Нагадаємо, що фінал плей-оф відбору на Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться 26 березня о 21:45 (за Києвом) у польському місті Вроцлав. У цьому поєдинку визначиться учасник чемпіонату Європи.

У півфіналах Ісландія розбила на виїзді Ізраїль 1:4, а Україна вирвала валідольну перемогу над Боснією і Герцеговиною 1:2.

Україна та Ісландія вп'яте зіграють між собою. До 26 березня зафіксовані дві нічиї 1:1 та по одній перемозі в активі обох збірних.