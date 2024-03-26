Матч відбудеться у Вроцлаві на "Tarczynski Arena". Зранку в день гри Українська асоціація футболу оприлюднила список гравців, яких тренерський штаб вніс в остаточну заявку з 23-х гравців.

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Заявка збірної України на матч проти ісландців

Головним питанням було, чи встигне відновитися півзахисник Жирони Віктор Циганков, який пропускав матч проти Боснії і Герцеговини через ушкодження. Сергій Ребров на передматчевій пресконференції заявляв, що той тренується повноцінно лише 2 дні.

У результаті, Віктор таки переконав тренерський штаб у своїй готовності. У заявці він замінив Олексія Гуцуляка, який виходив на заміну в попередньому поєдинку проти боснійців саме на правому фланзі атаки. Ця зміна й залишилася єдиною у порівнянні з півфінальним матчем плей-оф.

У списку футболістів, які не потрапили до заявки, але перебувають у розташуванні збірної України, залишилися також захисники Олександр Караваєв і Денис Попов, півзахисник Олександр Піхальонок, а також форвард Данило Сікан.

Хто потрапив у заявку

Воротарі : Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін Захисники : Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко

: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко Півзахисники : Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков

: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Довідка. Матч Україна – Ісландія розпочнеться о 21:45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, відео голів під час поєдинку та огляд гри одразу після фінального свистка. Дивитися відеотрансляцію можна буде на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo.