Сергій Станіславович включив у заявку збірної України 23-х футболістів. Поза вибором Реброва залишились одразу п'ятеро гравців – Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков та Данило Сікан.

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Заявка збірної України на гру проти боснійців

На жаль, Віктор Циганков таки не зможе допомогти команді у грі проти боснійців. Тренерський штаб до останнього надіявся на допомогу правого вінгера Жирони, який приїхав у розташування збірної із травмою. Але 21 березня Циганков стежитиме за матчем із трибун у Зениці.

Натомість Ребров довірив місце у заявці талановитим Максиму Таловєрову та Володимиру Бражку. Також серед 23-х гравців є прізвище одного із лідерів Дніпра-1 Олексія Гуцуляка. Олександр Тимчик, якого Ребров довикликав у національну команду, теж потрапив у заявку на найближчу гру.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін.

Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін. Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко.

Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко. Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Олексій Гуцуляк та Олександр Зубков.

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Олексій Гуцуляк та Олександр Зубков. Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Ванат.

Зверніть увагу! Півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна розпочнеться 21 березня о 21:45 (за Києвом).

Переможець поєдинку вийде у фінал плей-оф, де 26 березня зіграє проти тріумфатора іншого півфіналу Ізраїль – Ісландія. Саме переможець фінального поєдинку вийде у фінальну частину Євро-2024, яке вже у червні стартує у Німеччині.