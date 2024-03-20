До цього Боснія і Герцеговина та Україна двічі грали між собою у кваліфікації ЧС-2022, який відбувся у Катарі. Дебютне протистояння між цими збірними закінчилось нічиєю на футбольному полі "Арени Львів" 1:1 та було датоване 12 жовтня 2021-го року, повідомляє 24 Канал.

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Дебютна зустріч закінчилась мировою

Вже на 15-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у поєдинку після передачі Віктора Циганкова. Однак домашню перемогу ще тоді підопічним Олександра Петракова втримати не вдалось. У середині другого тайму Анел Ахмедходжич зрівняв цифри на табло, врятувавши боснійську збірну від поразки.



Україна – Боснія і Герцеговина / Фото УАФ, Павла Кубанова

На жаль, участь у майбутній грі вже точно не візьме Ярмоленко. Капітан "синьо-жовтих" не встиг відновитись від травми. Також через ушкодження участь у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 може не взяти інший лідер збірної Циганков. Віктор приїхав у розташування національної команди із травмою, яку отримав у грі Ла Ліги Жирона – Осасуна (2:0), де українець відзначився асистом.

Наразі доля Циганкова у наступній грі під питанням. Хоча правий вінгер Жирони прилетів разом із командою у Сараєво.

Перша перемога української збірної

Друга очна зустріч боснійців та українців відбулась 16 листопада 2021-го року. Україна тоді гостювала на полі суперника, але змогли здобути позитивний для себе результат. Голи Олександра Зінченка та Артема Довбика принесли "синьо-жовтим" перемогу з рахунком 0:2.

Обидва результативні удари були зафіксовані у другому таймі.

Боснія і Герцеговина – Україна / Фото УАФ, Павла Кубанова

Далеко не усі учасники двох попередніх зустрічей зможуть зіграти у матчі 21 березня. У заявці збірної України, окрім Ярмоленка, немає цілої групи тих гравців: Едуарда Соболя, Сергія Кривцова, Віктора Корнієнка, Ігоря Харатіна, Артема Шабанова, Сергій Булеци, Дмитра Різника (у резерному списку), Тараса Качараби, Дениса Гармаша, Віктора Коваленка, Віталія Буяльського, Олександра Сироти та Тараса Степаненка.

Останній, до слова, теж не встиг залікувати травму. А Андрій Пятов, який захищав ворота української команди у першому поєдинку, взагалі вже закінчив кар'єру та є тренером воротарів у донецькому Шахтарі. Водночас в українській збірній є нові молоді обличчя – Георгій Судаков, Володимир Бражко та інші.

Важливо! Третя в історії зустріч Боснії і Герцеговини та України стартує 21 березня о 21:45 (за Києвом). У цьому матчі визначиться фіналіст плей-оф відбору на Євро-2024, який зіграє 26 березня проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).