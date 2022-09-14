УЄФА поки не відсторонив росію від кваліфікації Євро-2024: реакція від УАФ

Голова українського футбола Андрій Павелко виступив із заявою щодо можливої участі рф у відборі на чемпіонат Європи. Президент зробить все, щоб такого не допустити.

Вже 9 жовтня відбудеться жеребкування кваліфікації футбольного Євро-2024. Турнір пройде в Німеччині, яка потрапила на нього автоматично.

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Наразі серед учасників відбору числяться всі 54 асоціації УЄФА (окрім Німеччини). Є серед них і росія, яку цивілізований світ усіма можливими способами ізолює від себе через війну проти України.

Про можливу участь збірної країни-окупанта у кваліфікації на чемпіонат Європи висловився президент УАФ Андрій Павелко. Він підкреслив, що буде робити усе можливе задля відсторонення росії від участі.

Зараз ми докладаємо зусиль на рівні УЄФА, мета яких — щоб росія не брала участі в жеребкуванні відбору Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Країна-агресор не може бути представлена у змаганнях, де беруть участь збірні країн, які, на відміну від рф, поважають суверенітет та територіальну цілісність інших держав. Країна, яка у XXI столітті на очах у всього світу вбиває невинних жінок, дітей і людей похилого віку, а також прагне знищити фізично і ментально цілий народ, має отримати на міжнародній арені повну ізоляцію, у тому числі у футболі! Поки не припинить чинити свої злочини й не компенсує завдані збитки,

– зазначив голова УАФ.

Україна може потрапити у другий кошик при жеребкуванні кваліфікації. Для цього команді Олександра Петракова треба виграти групу в Лізі націй. Сам Євро пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року.

росія – футбольний вигнанець

Нагадаємо, що російські клуби та збірні дискваліфікували з усіх офіційних змагань під егідою ФІФА та УЄФА ще в березні цього року.

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Також команди з рф не допустили і до нового сезону єврокубків та Ліги націй. Очікується, що рішення по участі або недопуску росії буде прийнято 20 вересня на засідання Виконкому УЄФА щодо процедури жеребкування кваліфікації Євро-2024.