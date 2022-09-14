Уже 9 октября состоится жеребьевка квалификации футбольного Евро-2024. Турнир пройдет в Германии, попавшей на него автоматически.

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Среди участников отбора числятся все 54 ассоциации УЕФА (кроме Германии). Есть среди них и россия, которую цивилизованный мир всеми возможными способами изолирует от себя из-за войны против Украины.

О возможном участии сборной страны-оккупанта в квалификации на чемпионат Европы высказался президент УАФ Андрей Павелко. Он подчеркнул, что будет делать все возможное для отстранения России от участия.

Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Страна-агрессор не может быть представлена в соревнованиях, где принимают участие сборные стран, которые, в отличие от России, уважают суверенитет и территориальную целостность других государств. Страна, которая в XXI веке на глазах всего мира убивает невинных женщин, детей и пожилых людей, а также стремится уничтожить физически и ментально целый народ, должна получить на международной арене полную изоляцию, в том числе в футболе! Пока не прекратит совершать свои преступления и не компенсирует нанесенный ущерб,

– отметил глава УАФ.

Украина может попасть во вторую корзину при жеребьевке квалификации. Для этого команде Александра Петракова нужно выиграть группу в Лиге наций. Сам Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

россия – футбольный изгой

Напомним, что российские клубы и сборные дисквалифицировали по всем официальным соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА еще в марте этого года.

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Также команды из России не допустили и к новому сезону еврокубков и Лиги наций. Ожидается, что решение по участию или недопуску России будет принято 20 сентября на заседание Исполкома УЕФА по процедуре жеребьевки квалификации Евро-2024.