Від зупинки серця на Євро до англійського гранда: МЮ хоче підписати Еріксена

Крістіан Еріксен чудово повернувся на футбольне поле після зупинки серця на Євро-2020. Футболістом вже зацікавився Манчестер Юнайтед.

Феєричне повернення привернуло увагу гранда

Новий тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг, який розпочне роботу в МЮ з наступного сезону, роздумує над підсилення складу. Крістіан Еріксен потрапив у трансферний список англійців.

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Влітку Манчестер Юнайтед може спробувати оформити перехід півзахисника збірної України.

В Еріксена є чинна угода з Брентфордом до 30 червня 2022-го. За даними Transfermarkt , його вартість складає 15 мільйонів євро.

Влітку минулого року Еріксен пережив зупинку серця на футбольному полі під час Євро-2020. Медикам вдалось повернути Крістіана з там того світу.