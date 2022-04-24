Від зупинки серця на Євро до англійського гранда: МЮ хоче підписати Еріксена
24 квітня 2022 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Крістіан Еріксен чудово повернувся на футбольне поле після зупинки серця на Євро-2020. Футболістом вже зацікавився Манчестер Юнайтед.
Феєричне повернення привернуло увагу гранда
Новий тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг, який розпочне роботу в МЮ з наступного сезону, роздумує над підсилення складу. Крістіан Еріксен потрапив у трансферний список англійців.
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Влітку Манчестер Юнайтед може спробувати оформити перехід півзахисника збірної України.Деталі. В Еріксена є чинна угода з Брентфордом до 30 червня 2022-го. За даними Transfermarkt, його вартість складає 15 мільйонів євро.
Влітку минулого року Еріксен пережив зупинку серця на футбольному полі під час Євро-2020. Медикам вдалось повернути Крістіана з там того світу.
- В останній день січня 2022 року футболіст став гравцем Брентфорда. За нову команду зіграв вже 7 матчів, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами.
- 23 квітня Еріксен допоміг Брентфорду втримати нульову мирову з Тоттенхемом (0:0). МЮ ж несподівано на виїзді програв Арсеналу з рахунком 3:1. Єдиний гол "червоних дияволів" забив Кріштіану Роналду.