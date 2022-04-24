Феерическое возвращение привлекло внимание гранда

Новый тренер "красных дьяволов" Эрик тен Гаг, который начнет работу в МЮ со следующего сезона, размышляет над усилением состава. Кристиан Эриксен попал в трансферный список англичан.

Смотрите также Месси филигранным голом в девятку чуть не принес ПСЖ победу: видео удара

Летом Манчестер Юнайтед может попытаться оформить переход полузащитника сборной Украины.

Подробности. У Эриксена есть действующее соглашение с Брентфордом до 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов евро.

Летом прошлого года Эриксен пережил остановку сердца на футбольном поле во время Евро-2020. Медикам удалось вернуть Кристиана из там того света.