Феєричне повернення привернуло увагу гранда
Новий тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг, який розпочне роботу в МЮ з наступного сезону, роздумує над підсилення складу. Крістіан Еріксен потрапив у трансферний список англійців.
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Влітку Манчестер Юнайтед може спробувати оформити перехід півзахисника збірної України.
Влітку минулого року Еріксен пережив зупинку серця на футбольному полі під час Євро-2020. Медикам вдалось повернути Крістіана з там того світу.
- В останній день січня 2022 року футболіст став гравцем Брентфорда. За нову команду зіграв вже 7 матчів, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами.
- 23 квітня Еріксен допоміг Брентфорду втримати нульову мирову з Тоттенхемом (0:0). МЮ ж несподівано на виїзді програв Арсеналу з рахунком 3:1. Єдиний гол "червоних дияволів" забив Кріштіану Роналду.