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У першому таймі команди не потішили своїх уболівальників голами. На 68-й хвилині першими нулі на табло на правах господарів розмочили футболісти ПСЖ, повідмоляє 24 канал.

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Неймару вдалось виконати передачу поміж двох гравців суперника. Мессі став адресатом пасу та майтерним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив прямо у верхню дев'ятку воріт.

Своїм м'ячем аргентинський форвард міг принести ПСЖ мінімальну домашню перемогу, але на 88-й хвилині Ланс зрівняв цифри на табло.

Важливо. Мессі за 30 поєдинків за ПСЖ забив 9 голів та зробив 13 асистів.

Відзначимо, що матч закінчився нічиєю 1:1, а гості з 57-ї хвилини грали у меншості. Парижани навіть попри мирову зміцнюють лідерство у Лізі 1. Відрив від другого Марселя вже складає 16 пунктів.

Відео голу Мессі