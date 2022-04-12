Від обстрілів окупантів у Харкові загинув тренер з дзюдо Акімов

Агресія Росії продовжує забирати життя тисячі українців. 11 квітня після обстрілів Харкова загинув тренер з дзюдо Олександр Акімов.

Росіяни забрали життя наставника

Окупанти безжально луплять по Харкову. Постійні обстріли стали причиною загибелі 63-річного Олександра Акімова. Сумна звістка надійшла від федерації дзюдо Харкова.

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Останнім часом наставник подався у волонтерство, розвозив лікарські препарати тим, хто їх потребував. За свою тренерську кар'єру встиг виховати майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого. Вічна пам'ять!

Повний текст публікації з фейсбуку федерації дзюдо Харкова

Вдень 11.04.2022 року загинув у віці 63 років, у результаті обстрілу Харкова. Останнім часом працював волонтером, розвозив лікарства на велосипеді.

Акімов Олександр Володимирович – тренер з дзюдо, тренував понад 30 років у СК "Добрий молодець". Його вихованці: МСМК – Денисов В., МС – Денисов Є., Тесленко С. та інші.

Співчуваємо рідним та близьким. Царство небесне.

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