Вічна пам‘ять та слава Герою

В Запорізькій області в бою із російськими окупантами загинув Юрій Немченко. Він захищав Україну з перших днів повномасштабної війни.

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Юрій – суддя та тренер в Запорізькій ДЮСШ. У цьому сезоні він працював на матчах Першої ліги.

Зазначають, що він загинув 31 березня під Гуляйполем Запорізької області.

У загиблого залишилася дружина та троє маленьких дітей, найменшому сину два роки.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого. Вічна пам'ять Герою!