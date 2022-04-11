Вічна пам‘ять та слава Герою
В Запорізькій області в бою із російськими окупантами загинув Юрій Немченко. Він захищав Україну з перших днів повномасштабної війни.
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Юрій – суддя та тренер в Запорізькій ДЮСШ. У цьому сезоні він працював на матчах Першої ліги.
Зазначають, що він загинув 31 березня під Гуляйполем Запорізької області.
У загиблого залишилася дружина та троє маленьких дітей, найменшому сину два роки.