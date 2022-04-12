Оккупанты безжалостно лупят по Харькову. Постоянные обстрелы стали причиной гибели 63-летнего Александра Акимова. Печальное известие поступило от федерации дзюдо Харькова.

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В последнее время наставник отправился в волонтерство, развозил лекарственные препараты тем, кто в них нуждался. За свою тренерскую карьеру успел воспитать мастеров и спорта международного класса.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего. Вечная память!

Полный текст публикации по фейсбуку федерации дзюдо Харькова

Днем 11.04.2022 погиб в возрасте 63 лет, в результате обстрела Харькова. В последнее время работал волонтером, развозил лекарства на велосипеде.

Акимов Александр Владимирович – тренер по дзюдо, тренировал более 30 лет в СК "Добрый молодец". Его воспитанники: МСМК – Денисов В., ТС – Денисов Е., Тесленко С. и другие.

Сочувствуем родным и близким. Царство небесное.

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