Россияне унесли жизни наставника
Оккупанты безжалостно лупят по Харькову. Постоянные обстрелы стали причиной гибели 63-летнего Александра Акимова. Печальное известие поступило от федерации дзюдо Харькова.
Читайте также В Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб детский тренер по баскетболу
В последнее время наставник отправился в волонтерство, развозил лекарственные препараты тем, кто в них нуждался. За свою тренерскую карьеру успел воспитать мастеров и спорта международного класса.