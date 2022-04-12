Росіяни забрали життя наставника
Окупанти безжально луплять по Харкову. Постійні обстріли стали причиною загибелі 63-річного Олександра Акімова. Сумна звістка надійшла від федерації дзюдо Харкова.
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Останнім часом наставник подався у волонтерство, розвозив лікарські препарати тим, хто їх потребував. За свою тренерську кар'єру встиг виховати майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу.
Повний текст публікації з фейсбуку федерації дзюдо Харкова
Вдень 11.04.2022 року загинув у віці 63 років, у результаті обстрілу Харкова. Останнім часом працював волонтером, розвозив лікарства на велосипеді.
Акімов Олександр Володимирович – тренер з дзюдо, тренував понад 30 років у СК "Добрий молодець". Його вихованці: МСМК – Денисов В., МС – Денисов Є., Тесленко С. та інші.
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