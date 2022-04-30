Вічна любов, – Роналду показав фото своєї новонародженої донечки

Форвард Манчестер Юнайтед Португалії Кріштіану потішив фанатів світлиною зі своєю новонародженою донечкою. Дівчинка народилася 18 квітня.

"Вічна любов"

Роналду та його кохана Джорджина Родрігес очікували народження двійнят. Наприкінці 2021 року вони повідомили, що у сім'ї з'являться син та донька.

До теми Кріштіану Роналду повідомив, що у нього помер новонароджений син

Футболіст повідомив 18 квітня, що його новонароджений син помер відразу після пологів. На щастя, з дівчинкою все добре.

Зірковий футболіст опублікував у своєму інстаграмі миле фото зі своєю донечкою.

Вічна любов,

– саме так він підписав допис у соцмережі.



Зірковий форвард з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму футболіста

Для Роналду новонароджена дівчинка – п'ята дитина. Для Родрігес – друга. У зіркової пари підростає донька Алана Мартіна.

20 квітня відбувся матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед. Зі зрозумілих причин зірковий португалець не вийшов на поле. Фанати обох команд підтримали відомого форварда.

На 7-й хвилині, саме такий номер на спині у Роналду, уболівальники обох клубів стоячи аплодували цілу хвилину, щоб підтримали Кріштіану та вшанувати пам'ять дитини.