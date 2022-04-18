Роналду та його кохана Джорджина Родрігес очікували народження двійнят. Ще у грудні 2021 року вони повідомили шанувальникам, що у сім'ї з'являться син та донька.
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Роналду заявив, що втрата сина – це найбільший біль, який може відчути батько. Вони з Родрігес – спустошені. Однак народження донечки додає зірковій парі сил, аби пережити цей момент з надією.
Наш хлопчику, ти – наш ангел,
– написав Роналду.
Футболіст подякував медикам за допомогу та підтримку.