Роналду та його кохана Джорджина Родрігес очікували народження двійнят. Ще у грудні 2021 року вони повідомили шанувальникам, що у сім'ї з'являться син та донька.

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Роналду заявив, що втрата сина – це найбільший біль, який може відчути батько. Вони з Родрігес – спустошені. Однак народження донечки додає зірковій парі сил, аби пережити цей момент з надією.

Наш хлопчику, ти – наш ангел,

– написав Роналду.

Футболіст подякував медикам за допомогу та підтримку.

Зауважте! Для Роналду новонароджена дівчинка – п'ята дитина. Для Родрігес – друга. У зіркової пари підростає донька Алана Мартіна.