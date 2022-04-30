"Вічна любов"

Роналду та його кохана Джорджина Родрігес очікували народження двійнят. Наприкінці 2021 року вони повідомили, що у сім'ї з'являться син та донька.

До теми Кріштіану Роналду повідомив, що у нього помер новонароджений син

Футболіст повідомив 18 квітня, що його новонароджений син помер відразу після пологів. На щастя, з дівчинкою все добре.

Зірковий футболіст опублікував у своєму інстаграмі миле фото зі своєю донечкою.

Вічна любов,

– саме так він підписав допис у соцмережі.



Зірковий форвард з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму футболіста

Для Роналду новонароджена дівчинка – п'ята дитина. Для Родрігес – друга. У зіркової пари підростає донька Алана Мартіна.

20 квітня відбувся матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед. Зі зрозумілих причин зірковий португалець не вийшов на поле. Фанати обох команд підтримали відомого форварда.

На 7-й хвилині, саме такий номер на спині у Роналду, уболівальники обох клубів стоячи аплодували цілу хвилину, щоб підтримали Кріштіану та вшанувати пам'ять дитини.