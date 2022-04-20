Зворушливий перфоменс від фанатів

За день до матчу Кріштіану Роналду повідомив жахливу новину – у нього помер новонароджений син. Родина зіркового футболіста чекала двійню. Через це МЮ вирішив дати португальцю відпочинок, пише 24 канал.

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Манчестер Юнайтед не зміг підтримати свого лідера перемогою. Ліверпуль розгромив в'ялих "червоних дияволів" – 4:0. Хоча господарі могли забити значно більше.

А от фанати відзначились зворушливим перфоменсом. На 7-й хвилині, саме такий номер на спині у Роналду, уболівальники обох клубів стоячи аплодували цілу хвилину, щоб підтримали Кріштіану та вшанувати пам'ять дитини.

Відео перфоменсу уболівальників на "Енфілді"

Відзначимо, що завдяки перемозі Ліверпуль очолив таблицю АПЛ. "Мерсісайдці" скинули з вершини Манчестер Сіті, випередивши "містян" на два очки.