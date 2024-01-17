Обговорили головне завдання: Шевченко провів першу зустріч з очільниками обласних асоціацій

Уже в четвер, 25 січня, відбудеться позачерговий конгрес УАФ, де футбольні функціонери повинні обрати нового очільника організації. Єдиним кандидатом на посаду президента асоціації є Андрій Шевченко.

За відсутності конкуренції, для перемоги йому просто потрібно отримати більшість голосів членів конгресу. Напередодні, як і анонсувалося, легенда українського футболу розпочав передвиборчий тур містами.

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Повернення довіри до УАФ

Першим містом, яке відвідав Андрій Шевченко став Львів. Там він зустрівся з вісьмома очільниками обласних футбольних асоціацій.

Після зустрічі єдиний кандидат у президенти УАФ озвучив головне своє завдання на новій посаді та розповів про подальші плани.

Сьогодні у Львові зустрівся з головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України. Обговорили наше головне завдання – розвивати український футбол попри повномасштабну війну та повернути до асоціації довіру українських вболівальників.

Дякую всім, хто долучився до діалогу, дякую за спільне бачення. Опрацьовуємо озвучені питання, завершуємо роботу над стратегією, рухаємося далі. Наступна зустріч у Києві", – написав Шевченко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, які перші кроки на посаді очільника УАФ планує зробити Андрій Шевченко. Серед іншого він збирається майже вдвічі скоротити відомство керівного органа.