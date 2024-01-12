Шевченко не дає забути західній аудиторії про війну в Україні. Він зазначив, що спорт є з однією з платформ через яку можна привернути увагу до його країни.
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Шевченко вкотре нагадав світові про війну
Я українець, я завжди залишався б за своєю країною. Близько двох років тому в Україні почалася війна. І спорт є однією з найкращих платформ для сприяння світу. Я завжди залишався б за свою країну, бо я українець і зробив би все, щоб у моїй країні прийшов мир,
– сказав Шевченко.
Вибори в УАФ
- Зазначимо, що наприкінці минулого року Шевченка було офіційно висунуто в кандидати на посаду президента УАФ. Він є єдиним кандидатом на цю посаду.
- Екстренер національної команди може змінити на цій керівній посаді Андрія Павелка, який наразі перебуває у львівському СІЗО. Його звинувачують у розкраданні грошей та корупції щодо будівництва заводу із виготовлення штучного газону.
- Виконком УАФ офіційно затвердив провести позачерговий конгрес УАФ 25 січня 2024 року. Засідання відбудеться у київському Будинку футболу.