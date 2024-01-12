Шевченко не дає забути західній аудиторії про війну в Україні. Він зазначив, що спорт є з однією з платформ через яку можна привернути увагу до його країни.

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Шевченко вкотре нагадав світові про війну

Я українець, я завжди залишався б за своєю країною. Близько двох років тому в Україні почалася війна. І спорт є однією з найкращих платформ для сприяння світу. Я завжди залишався б за свою країну, бо я українець і зробив би все, щоб у моїй країні прийшов мир,

– сказав Шевченко.

До слова. У вересні 2022 року президент Зеленський призначив Шевченка позаштатним радником. Раніше він став амбасадором платформи UNITED24, яка була створена з ініціативи глави держави. Проєкт збирає кошти на допомогу ЗСУ, українцям, які постраждали від російської агресії, а також на відновлення України.

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